Meloni approda nel Golfo e traccia una rotta verso nuove alleanze strategiche. L'analisi di Geopolitica.info

Storicamente l’Italia non ha sviluppato una vera e propria strategia nelPersico, per diverse ragioni. Innanzitutto, la regione ha visto il protagonismo del Regno Unito e in parte della Francia, mentre l’Italia ha spesso seguito più le posizioni di Washington che un proprio interesse nazionale. Inoltre, lo storico legame del nostro Paese con l’Iran ha pesato nei rapporti con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Infine, nell’opinione pubblica italiana, la monarchia saudita non ha mai goduto di una buona immagine, in particolare per la controversa questione dei diritti umani. Tuttavia, negli ultimi anni, dopo un processo di modernizzazione socioeconomica guidato dal giovane principe ereditario Bin Salman, si è assistito ad un avvicinamento dinamico.La rapida ascesa delle monarchie delcome attori assertivi e relativamente autonomi, risultato del progressivo disengagement degli Stati Uniti nella regione, invita a consolidare la presenza italiana nell’area.