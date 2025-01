Unlimitednews.it - Mediobanca rigetta Ops di Mps, non concordata e distruttiva di valore

MILANO (ITALPRESS) – Il Cda diha esaminato la comunicazione diffusa da Banca Mps il 24 gennaio 2025 scorso, avente ad oggetto la promozione di un’offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni di. Il Cda osserva che l’offerta non è stataed è da ritenersi ostile e contraria agli interessi di. Inoltre è considerata priva di razionale industriale e finanziario e dunquediperritiene che l’Ops di Banca Mps non abbia valenza industriale pregiudicando l’identità e il profilo di business del Gruppofocalizzato su segmenti di attività a elevatoaggiunto e con evidenti traiettorie di crescita; distruggaper gli azionisti die di Banca Mps essendo facile prevedere una copiosa perdita di clienti in quelle attività (quali il Wealth Management e l’Investment Banking) che presuppongono l’indipendenza, la reputazione e la professionalità dei professionisti.