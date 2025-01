Corrieretoscano.it - Maxi operazione Polizia e GdF: arresti e sequestri per 30 milioni

FIRENZE –e GdF:per 30La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, avvalendosi di militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze, Modena, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e delladi Stato di Siena (coadiuvata nella circostanza dalle Questure di Livorno, Firenze, Pisa e Napoli e dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana) sta dando esecuzione, tra le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Calabria, ad un’ordinanza del giudice per le indaginipPreliminari del Tribunale del capoluogo toscano che ha disposto, in accoglimento delle richieste avanzate, le misure cautelari personali nei confronti di 17 indagati (6 custodie cautelari in carcere, 1 aglidomiciliari e 10 interdizioni con divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese) epreventivi, anche per equivalente, ai fini della confisca, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie fino all’ammontare di circa 30.