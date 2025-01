Ilgiorno.it - Maltempo nella Bergamasca, a Brignano forte grandinata e un albero caduto in via Olimpia

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 28 gennaio 2025 – Non solo il Bresciano, ilha colpito anche la. La pioggia è caduta su tutta la provincia e, questa mattina, verso le 5, c’è stata unaGera d’Adda: i chicchi di ghiaccio hanno coperto giardini e strade. La tempesta ha provocato anche la caduta di unin via, la cui rimozione ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. Nel Bresciano, violenti acquazzoni si sono registrati sui laghi e le Valli, tra cui Valcamonica e Valtrompia, dove piove fino a sopra i 1200 metri d’ altezza e dove alcuni impianti da sci, tra cui quelli al passo del Maniva, sono stati chiusi a causa del. Per tutta notte le raffiche di vento hanno sferzato il lago d’Iseo dove si è registrata la caduta di qualche tegole e vegetazione strappata dalla forza dell’aria.