L' ex sindaco Alemanno resta in carcere

13.40 L'ex ministro edi Roma Gianni, arto la notte del 31 dicembre dopo la revoca dei servizi sociali,in. Lo ha deciso il Tribunale della Sorveglianza., che doveva svolgere attività presso la struttura "Solidarietà e Speranza", è accusato di una "gravissima reiterata violazione delle prescrizioni imposte".Arto per aver trasgredito alla pena alternativa.Ora deve scontare 1 anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell'inchiesta "Mondo di mezzo".