L’Atalanta rischia di perdere Ademola Lookman per un mese | i possibili sostituti

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini,diper un. Ne dà notizia l’edizione odierna del quotidiano L’Eco di Bergamo. L’attaccante nigeriano è alle prese con un problema fisco accusato nell’allenamento di ieri. Inizialmente si parlava di un guaio muscolare, in realtà si tratta di un problema al ginocchio.Questa mattina il calciatore si è sottoposto agli accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un trauma distrattivo al ginocchio destro con una lesione di primo grado all’inserzione distale del legamento collaterale laterale. I tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane.non partecipa alla trasferta di domani in Champions League a Barcellona, dove Pasalic e Samardzic sono in ballottaggio per sostituire il nigeriano nel tridente offensivo con Retegui e De Ketelaere.