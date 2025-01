L’allarme dei costruttori italiani | 10 milioni di famiglie non riescono a comprare casa E i lavori di ristrutturazione calano del 22%

Leggi su Open.online

Il boom dell’edilizia, frutto del Superbonus 110% e degli investimenti post-pandemia, è ormai un ricordo del passato. A certificarlo sono gli ultimi dati diffusi dall’Ance, l’Associazione nazionale deiedili, che rivelano come nel 2024 ci sia stata una prima frenata degli investimenti in costruzioni. A guardare bene, in realtà, le opere pubbliche hanno segnato un +21% rispetto all’anno precedente. Ma il crollo dell’edilizia privata, e soprattutto degli interventi di, ha fatto chiudere comunque il 2024 con una flessione del 5,3%. «Il ciclo espansivo post pandemia è giunto al termine», ha commentato Federica Brancaccio, presidente dell’Ance. Il calo degli investimenti, infatti, dovrebbe proseguire anche nel 2025, con l’associazione deiche prevede un’ulteriore flessione del 7%.