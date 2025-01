Secoloditalia.it - La pazza idea di Elly: candidare Cecilia Sala a sindaco di Milano? Assediata dai suoi si gioca la carta del successo Meloni

Schleindai compagni della cordata catto-dem e dai dissenti del Nazareno. Al centro di una fronda fratricida che fa vacillare la sua segreteria, prova a guardarsi intorno e in cerca di riscatto e vie di fuga tenta il soprasso a sinistra con un colpo di teatro con cui sparigliare le carte e riprende in mano il gioco della conduzione di un partito che sembra andare per conto proprio. Una “mossa del cavallo” (o della disperazione?), quella di, che secondo un retroscena lanciato da Il Giornale, punterebbe sulla candidatura didinel 2027.LadiSchlein:di. Il retroscenaProprio così, dunque: restando nella facile metafora ludico-strategica, Schlein prova a rimescolare le pedine sullo scacchiere e, nel tentativo di arroccarsi nella torre d’avorio di Largo del Nazareno, punta sull’alfiere del giornalismo come alternativa valida per Palazzo Marino, presidio dem terremotato dalla gestione di Beppe