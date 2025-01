Feedpress.me - La ministra Santanchè, rinviata a giudizio, sempre più isolata. Ma non molla: "Se me lo chiede la Meloni me ne vado"

Un caso politico che non accenna a chiudersi, quello che ruota attorno a Daniela Santanché . Al mattino, diversi quotidiani pubblicano un colloquio in cui ladel Turismo sostiene di essere decisa a non lasciare il suo incarico al governo «l'impatto sul mio lavoro lo valuto io», consegna giudizi aspri su Fratelli d’Italia ("Fdi non mi difende? Chissefrega") e sostiene di essere sostenuta.