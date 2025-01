Ilfattoquotidiano.it - Kyle Walker: nuova maglia, vecchi problemi. Si presenta al Milan ma la moglie non c’è. E l’amante vuole trasferirsi a Milano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, il nuovo terzino destro delproveniente dal Manchester City, è statoto nel pomeriggio di lunedì dal club rossonero. Le qualità del calciatore sono indiscutibili, ma l’inglese è noto anche per la sua sua doppia vita: l’ex difensore di Guardiola ha infatti una doppia famiglia, una con lae l’altra con. Annie Kilner, sua sposa e madre dei suoi 4 figli, ha saltato lazione in rossonero di, rifiutandosi di seguirlo in Italia, per via di una furiosa lite dovuta proprio alLauryn Goodman (con cui il calciatore ha avutuo altri 2 figli).La causa scatenante del diverbio sarebbe da ricondurre alle voci secondo cui Goodman è pronta ao per stare vicino al giocatore. Secondo il The Sun, Kilner doveva atterrare in Italia venerdì scorso, partenza poi rimandata al giorno successivo per via del maltempo, ma la lite ha fatto saltare tutto.