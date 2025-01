Oasport.it - Jannik Sinner, un rivoluzionario di normalità nell’era del cinismo e degli eccessi

Leggi su Oasport.it

26 gennaio 2025, un’altra data storica per il tennis e lo sport italiano.ha vinto il suo terzo titolo Slam in carriera, il secondo consecutivo a Melbourne. Una finale dominata contro Alexander Zverev, senza concedere palle break e sapendo sempre cosa fare per ottenere il punto. Lucidità e solidità che sgretolano le certezze dell’avversario, ben supportato da un grande talento.Già, spesso quando di parla disi sottolineano solo gli aspetti mentali, che sicuramente sono strabilianti, ma prendere atto di un tennista in grado di dare tanta energia alla pallina e sbagliare poco non è cosa da poco e merita una qualifica speciale. Le statistiche, in questo senso, vengono in supporto nella descrizione dell’eccezionalità rappresentata dall’altoatesino.Si citino i 22 set vinti consecutivamente dal pusterese contro i top-10, facendo meglio di Roger Federer che nel 2007 si era fermato a quota 20.