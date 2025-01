Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Bellusci ad Ascoli: "L’Atletico è forte"

Il giorno dopo Atletico-Recanatese, è stato l’ex difensore dell’Calcio ora nelle file dei leopardiani, Giuseppe ‘Peppe’, a raccontare quanto vale questo punto."Non sono in splendida forma e purtroppo mi sta capitando spesso di dover stringere i denti pur di scendere in campo. Due infortuni che non mi hanno dato la possibilità di allenarmi molto, però poi in partita se c’è la necessità, non mi tiro indietro. Sapevamo chee abbiamo disputato una partita un po’ atipica in fase di non possesso vista la loro indennità e capacità di palleggio. Faccio i complimenti alche anche in campo ha confermato quanto di buono si dice su questa squadra e faccio i complimenti anche a Mister Seccardini perchè quella bianconera è una compagine che non si snatura e prova sempre a fare la partita con le qualità che ha e con uno spirito di squadra davvero encomiabili.