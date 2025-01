Inter-news.it - Il Napoli torna su un ex Inter? Pista da seguire – SI

Leggi su Inter-news.it

Ilpotrebbe affondare il colpo, negli ultimi giorni del calciomercato invernale, su un ex calciatore dell’. Di seguito le ultime novità in merito.IL PUNTO – Ilpotrebbe chiudere il suo mercato invernale con un colpo “a tinte“. Il nome è quello di Cristiano Biraghi, che secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà verrebbe ceduto dalla Fiorentina senza particolari opposizioni. Il giocatore piace ad Antonio Conte, che lo ha già avuto durante la sua esperienza in nerazzurro, per cui è possibile che lache porterebbe l’italiano in Campania possa diventare molto calda nelle ultime ore del mercato di gennaio.Biraghi in orbita: un’esigenza per l’exConteESIGENZA CHIARA – Dato l’infortunio occorso a Matias Olivera, e la mancata garanzia di affidabilità sul piano fisico di Leonardo Spinazzola, ilè alla ricerca di un terzino sinistro di sicuro affidamento per i prossimi 6 mesi.