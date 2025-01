Amica.it - Il bacio della fortuna di Taylor Swift a Travis Kelce è rosso fuoco

Leggi su Amica.it

Il conto alla rovescia per il Super Bowl 2025, ovvero la famosa finale di football americano che andrà in scena il prossimo 9 febbraio a New Orleans, è appena iniziato. Ma l’evento è già sulla bocca di tutti. E anche questa volta il merito ècantante dei record. Letteralmente. No, non sarà lei a infiammare il palco dell’Halftime Show: quest’anno il compito è stato affidato al rapper Kendrick Lamar. Ma c’è da scommettere che vedremofare il tifo dagli spalti per la sua dolce metà., con i suoi Kansas City Chiefs, vola infatti dritto in finale per la terza volta in tre anni. Forse anche grazie all’influenza positiva che ha avuto sulla squadra e i suoi tifosi la sua relazione con la cantante di Love Story.