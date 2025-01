Hamilton in pista con Leclerc | nuovi test a Barcellona per la Ferrari

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 gennaio 2025 – Oggi scende inladi Lewis. In attesa del debutto ufficiale nel mondiale 2025 di Formula 1, in programma il weekend del 16 marzo in Australia, il pilota inglese tornerà sulla SF-23, proprio come avvenuto nei primi giri con la Rossa a Fiorano, aal fianco di Charles.In Spagna andrà in scena una delle tappe di avvicinamento alla nuova stagione, con lache ha programmato tre giorni di, da oggi 28 gennaio a giovedì 30. A Montmelò sono previsti altre due giornate diPirelli, il 4 e 5 febbraio, prima delle prove pre-stagionali in Bahrain, in calendario dal 26 al 28 febbraio. Un mese, insomma, fondamentale per lae per i due piloti.intanto ha scoperto il casco che indosserà nella sua nuova avventura (leggi qui).