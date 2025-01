Iltempo.it - Gru crolla e schiaccia un'auto, colpito un palazzo: terrore a Roma

Questa mattina, intorno alle 9:30, una gru fissa da cantiere èta in via Giana Anguissola, zona Grotta Perfetta, all'interno di un'area condominiale in costruzione. La sala operativa del comando diha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Ostiense 7/A e EUR 11/A, insieme al capo turno provinciale e al funzionario di guardia, per gestire l'emergenza. La gru, cadendo, haun balcone al quinto piano di un edificio di sei piani. Un'vettura parcheggiata, è stata completamente distrutta. Per precauzione, tre famiglie residenti nelsono state evacuate e l'intera area è stata recintata per garantire la sicurezza. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in atto, con l'obiettivo di rimuovere i detriti e verificare eventuali danni strutturali all'edificio