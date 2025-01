Lanazione.it - "Girogustando" entra anche a scuola: pranzo al "Leopoldo di Lorena"

L’ultimo appuntamento di "" in programma sabato riserva "gustose" sorprese. Intanto sarà une non – come di solito – una cena, e poi ad incontrarsi non saranno due chef, bensì due scuole: l’Istituto enogastronomicoII didi Grosseto e l’alberghiero Artusi di Chianciano. Ad essere impegnata in cucina, sotto la guida del professor Sebastiano La Spina, la quinta Eno delII di. Insieme agli studenti di Chianciano metteranno in tavola un intero menù, dall’antipasto (a cura dellaospite) passando per primo, secondo, contorno e dolce (tutto preparato dallaospitante). I piatti saranno accompagnati dai vini della Cantina vini di Maremma, proseguendo così la collaborazione con il Consorzio tutela vini di Maremma. Un sommelier Ais seguirà gli studenti di sala nel servizio del vino per spiegare scelta e abbinamenti.