Frana San Piero in Mercato | Pronti per iniziare i lavori da oltre un milione di euro

"Nei prossimi mesi saremo in grado didi realizzazione di una palificata a retta di via Sanin: un’opera che supera ildidi quadro economico, resa possibile dalla capacità del comune di Montespertoli di vincere bandi, come è accaduto in questo caso. La lotta al dissesto idrogeologico è in cima agli obiettivi di questa amministrazione". Lo ha annunciato ieri il sindaco Alessio Mugnaini, facendo così il punto dello stato d’avanzamento per quel che riguarda il consolidamento del versante di via Saninto ormai qualche anno fa). L’ultima novità in ordine cronologico sotto questo aspetto risale proprio alla scorsa settimana, considerando che lo scorso 20 gennaio è stata ufficializzata l’aggiudicazione dell’opera: concluse nei mesi scorsi le operazioni legate alla progettazione ed agli espropri, nelle prossime settimane ipotranno partire a tutti gli effetti.