Amica.it - Effortless chic: i migliori beauty look al Sundance Film Festival

Leggi su Amica.it

In attesa dell’appuntamento, attesissimo, con gli Oscar, le star di Hollywood in questi giorni si sono spostate nello Utah per il tradizionale appuntamento con il, la rassegna dedicata al cinema indipendente che si svolge a Park City e terminerà il prossimo 2 febbraio., il Pam Updo di Jennifer LopezRispetto ad altrimolto più glamour come quello di Venezia o quello di Cannes, ilha la peculiarità di essere molto più informale e intimo, ma nonostante questo le star non rinunciano allo stile sul red carpet. GUARDA LE FOTOJennifer Lopez: l’evoluzione di stile dagli esordi a oggi È il caso di Jennifer Lopez, che per la première del suo nuovoKiss of the Spider Woman ha sfoggiato un abito di pizzo e rete di cristalli effetto vedo-non-vedo e raccolto i capelli in un’acconciatura voluminosa ribattezzata Pam Updo, in onore di Pamela Anderson, che negli Anni Novanta l’ha resa iconica.