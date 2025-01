Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex mariti di Lory Del Santo e padri dei suoi figli: “Troppo dolore nella mia vita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Eric Clapton è stato il primo grandissimo amore diDel. Popolare e amato cantautore, ha vissuto un’intensa relazione con la showgirl 25 anni fa. Dalla loro relazione è nato Conor, gioia della loroe ben presto tragedia impossidibile da superare. “Ho dato per scontato che non potevo esserefortunata”, dichiara la regista in un’intervista al settimanale Oggi. Da sempre consapevole che la morte di Conor, avvenuta quando il piccolo aveva appena 4 anni, sarebbe stata “un’ombra totale” che avrà sempre addosso. Ed ora alse ne aggiunge un altro. Si va ad incidere per la seconda volta una ferita mai risanata e cala ancora una volta il sipario della tragedia sulladella showgirl. Conor si trova in una camera dell’appartamento in cui la madre vive da tempo, a Manhattan.