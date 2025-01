Dayitalianews.com - Drammatico incidente a Ostuni, scontro frontale tra due auto: muore ragazza di 23 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Unstradale avvenuto oggi, 28 gennaio, a, in provincia di Brindisi, ha causato un morto e due feriti. La vittima è una giovane donna di 23tra due, mortadi 23La giovane vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y, che ha avuto uncon un’Audi Q3 lungo la provinciale 20, che collegaa Villanova. Le cause dell’sono ancora in fase di indagine.Sul luogo dell’sono arrivati i membri della polizia stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per la giovane, purtroppo, i tentativi di soccorso sono stati vani. Le condizioni dei feriti non sono ancora note, così come non si sa su quale veicolo si trovassero.L'articolotra duedi 23proviene da Dayitalianews.