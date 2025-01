Cultweb.it - Cos’è DeepSeek e perché spaventa i colossi dell’AI?

è una startup cinese fondata nel 2023 a Hangzhou da Liang Wenfeng, un ingegnere esperto e fondatore di un hedge fund, ossia un fondo di investimento alternativo, molto sofisticato, che massimizza i rendimenti e riduce i rischi. La società è diventata rapidamente un protagonista globale, grazie al lancio dei modelli di intelligenza artificiale-V3 e R1. Questi modelli non solo competono con i giganti statunitensi come OpenAI e Meta, ma lo fanno a una frazione dei costi, ribaltando le dinamiche del settore AI.-R1, per esempio, è 20-50 volte più economico da utilizzare rispetto ai modelli di punta di OpenAI.L’aspetto che più sorprende è il costo di sviluppo.dichiara di aver speso meno di 6 milioni di dollari per il training del modello V3, un valore bassissimo rispetto ai miliardi investiti dai suoi concorrenti occidentali.