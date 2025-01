Lanazione.it - Capodanno cinese, il suono della campana dà il via alle celebrazioni

Prato, 28 gennaio 2025 –17 in punto ilal tempio buddista Pu Hua di Prato ha dato il via al, allineandosi perfettamente alla mezzanotte di Pechino. Le tradizionali e attesissime sfilate del Drago e la danza del Leone sono, invece, in programma sabato 8 e domenica 9 febbraio. I festeggiamenti sono organizzati dall'Associazione buddistacomunitàin Italia., la cerimonia al tempio buddista di Prato La grande festa oltre a essere un momento di incontro tra i pratesi, è divenuta negli anni in un appuntamento di richiamo turistico, proprio per la sua unicità. Sabato 8 febbraio la festa attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2, cuorecomunità. Domenica 9 febbraio sarà la volta del cuorecittà, in un mix unico tra antico e contemporaneo che solo Prato può offrire.