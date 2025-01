Inter-news.it - Buchanan, Villarreal e non solo: in Serie A 3 club! Attesa Inter – Sky

Tajonrimane sul mercato, visto che il canadese vorrebbe giocare di più all’. Su di lui tredellaA più uno all’estero.CONCORRENZA –come Tomas Palacios, ossia addio a fine mercato? Possibile, ma non sicuro. Il canadese reclama spazio all’, ma è chiuso sia da Denzel Dumfries che da Matteo Darmian. Il laterale ex Bruges, arrivato lo scorso anno per sette milioni di euro, in questo anno non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in casa nerazzurra. In estate ha anche subito un grave infortunio alla tibia con la nazionale del Canada. Ma sul giocatore ci sono diverse squadre e lui infatti vorrebbe andare per giocare di più. All’estero c’è il, che lo richiede in Liga Spagnola. Ma in Italia, l’ha ricevuto dei sondaggi, come riferisce Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale su Sky Sport.