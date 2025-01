Liberoquotidiano.it - Bersani, sfregio a Meloni: "Giorgia Trump dice bugie, non è un avviso di garanzia"

Leggi su Liberoquotidiano.it

La versione di Otto e mezzo sull'diannunciato daviene affidata a Pier Luigi. E l'ex segretario del Pd, sostenuto a gran voce dalla padrona di casa Lilli Gruber, Massimo Giannini di Repubblica e Lina Palmerini del Sole 24 Ore, si aggrappa ai cavilli e ai formalismi e arriva a dire che la premier "ha mentito". "Non siamo un parco buoi che dobbiamo berci tutto eh!", esordisce un ringalluzzito. La tesi è semplice: siamo di fronte a un "atto dovuto", perché il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha agito in base alla denuncia nominale presentata dall'avvocato Luigi Li Gatti. Per questo il procuratore ha trasmesso gli atti al Tribunale dei ministri, con il Parlamento che sarà chiamato ora a dare il via libera o meno all'indagine sul presidente del Consiglio come accaduto a suo tempo per Matteo Salvini nel processo Open Arms a Palermo (istruito ai tempi proprio da Lo Voi).