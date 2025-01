Sbircialanotizia.it - Beautiful, un segreto tra le mura di casa Spencer: Luna è davvero in cerca di redenzione?

Leggi su Sbircialanotizia.it

A volte ci guardiamo intorno e ci chiediamo fino a che punto si possa arrivare per proteggere chi consideriamo parte delle nostre vite. E, nel caso di Bill, non è neanche così chiaro se lo faccia per amore, senso di colpa o semplice ostinazione. Sta di fatto che il magnate ha deciso di accogliere .L'articolo, untra lediindi? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.