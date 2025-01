Secoloditalia.it - Almasri, Meloni: «Ho ricevuto un avviso di garanzia. Ieri come oggi non sono ricattabile» (video)

Leggi su Secoloditalia.it

«Valequello che valeva: none non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta!». Giorgiaha dato personalmente annuncio, con unpostato sui propri social, di averundiper i reati di favoreggiamento e peculato in merito alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Najeem OsemaHabish, arrestato su mandato di cattura della Corte penale internazionale e poi rilasciato su ordine della Corte d’Appello di Roma per un vizio di procedura.nelha spiegato che,lei, hannol’dianche i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, nonché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.L’diinviato dal Procuratore del processo a SalviniNelil premier, mostrando il foglio della notifica, spiega che l’è stato inviato dal procuratore Francesco Lo Voi, «lo stesso del fallimentare processo a Salvini per sequestro di persona», presumibilmente a seguito «a seguito di una denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi».