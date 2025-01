Pronosticipremium.com - Alle 14 il verdetto su Nainggolan, Sabatini: “Fa cose ingenue ma è buono”

Tantissimi i temi che riguardano la Roma, tanto di campo, con la squadra intenta a preparare la sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, quanto sul calciomercato, che tra i vari fronti vede un Hermoso in partenza per Leverkusen. C’è ci però per la capitale è passato ed è tornato a far parlare di se, non per motivi lodevoli. Trattasi di un Rajaarrestato per presunto traffico di droga e costretto a passare l’ultima notte in carcere in Belgio.Dopo aver negato il suo coinvolgimento nella vicenda, il Ninja avrà un nuovo colloquio con il giudice14, dopo il quale verrà deciso se trattenerlo in custodia o rilasciarlo. Di questa vicenda ha parlato a La Repubblica Water, ex direttore sportivo che portòalla Roma: “Non credo possa aver fatto qualcosa che meriti la galera, è un uomo che non può andare neanche in commissariato, figuriamoci in carcere.