Walker Meghnagi | L’identità ebraica è costitutiva dell’italianità mai stati favorevoli alla guerra

Milano. “Il Giorno della Memoria ha reso tangibile la drammaticità assoluta della Shoah: con la scomparsa dei testimoni il ruolo delle scuole sarà sempre più centrale”.non fugge dalle questioni più problematiche legate al mondo ebraico nell’intervista rilasciata a Bergamonews in occasione della 25ª ricorrenza che commemora le vittime dell’Olocausto.Dal 2021 presidente della Comunitàdi Milano,è nato a Tripoli nel 1950. In Italia dal 1965, era già stato la guida della Cem dal 2012 al 2014: nel suo secondo mandato si è trovato a confrontarsi con la crescita dell’antisemitismo in Italia e con la drammatica escalation nel conflitto israelo-palestinese dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.Il 30 ottobre 2024 ha rifiutato la candidatura all’Ambrogino d’Oro, perchè non voleva diventasse “fonte di divisione all’interno del Comune”.