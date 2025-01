Ultimouomo.com - Un meraviglioso secondo tempo

Leggi su Ultimouomo.com

Spesso c’è la tentazione di trovare un singolo dato che possa sintetizzare e spiegare il risultato di una partita di calcio. È un'operazione quanto mai complessa, e anche semplicistica, ma nonostante le semplificazioni siano quasi sempre un peccato, Napoli-Juventus è stata una partita che induce in tentazione. Sì, il Napoli ha tirato 4 volte in porta nel primoe ben 11 nella ripresa, mentre la Juventus dopo i 5 tiri dei primi 45 minuti non ha più calciato verso la porta. O, ancora, sì, il 60% del possesso palla della Juventus nel primosi è ribaltato, dall’inizio della ripresa al rigore di Lukaku, in un incredibile 83% a favore del Napoli. Ma questi dati, in fondo, non sono altro che una descrizione dell’andamento della partita, che ha visto la squadra di Motta venire travolta da quella di Conte dopo un primoin controllo, chiuso con merito in vantaggio.