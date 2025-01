Metropolitanmagazine.it - Tutto quello che sappiamo sul nuovo Avatar: Fire and Ash, il terzo capitolo del franchise

: La via dell’acqua ha dominato il botteghino mondiale nel dicembre 2022, con incassi superiori a 2,3 miliardi di dollari, diventando ilfilm con il maggior incasso della storia. Non sorprende quindi che la Disney sia ancora legata all’epicodel regista James Cameron, con altri tre film programmati per uscire al cinema nei prossimi anni. La saga dicontinua il suo viaggio pionieristico conand Ash, ildella narrazione in cinque parti di Cameron. Ilpromette di portare i fan negli angoli inesplorati di Pandora, il pianeta fantascientifico in cui i nativi combattono gli umani per preservare le loro risorse naturali.and Ash introduce anche due nuove tribù Na’vi che amplieranno la nostra comprensione della cultura di Pandora: gli Ash e i Wind Traders.