The Space Cinema, sabato 8 febbraio l'anteprima del nuovo attesissimo film di Paolo Genovese "Follemente"

NEI THEIN DIRETTA STREAMING DA ROMA MODERNODELDI”Alsarà presente anche il cast completo e il regista che saluteranno il pubblico presente in sala e quello collegato Theprosegue con gli eventi speciali in diretta streaming in tutte le sale.alle ore 20:30 ospiteràdeldi(autore del capolavoro “Perfetti sconosciuti”), “”. Il pubblico potrà partecipare all’evento dal vivo al TheRoma Moderno (Piazza della Repubblica, 43/45), e sarà e in diretta streaming in alcune sale selezionate del circuito (Firenze, Genova, Vimercate, Napoli, Nola, Quartucciu, Limena, Roma Parco de Medici, Bologna, Parma Campus, Belpasso e Silea).