Sport.quotidiano.net - Spal, ore bollenti sul mister. Ultimatum a Dossena e sondaggio con Baldini. Il tecnico in discussione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lo scivolone di Carpi ha inevitabilmente lasciato delle scorie difficili da smaltire in un paio di giorni, imponendo alla società di via Copparo una seria riflessione sulla posizione di Andrea. È opportuno rinnovare ulteriormente la fiducia allodigiano, che allo stadio Cabassi ha rimediato l’undicesima sconfitta in 24 giornate? L’interrogativo è lecito, anche perchéfinora ha ricevuto un sostegno pressoché incondizionato, che nessuna dei suoi predecessori aveva avuto sotto la gestione di Joe Tacopina. Da Pep Clotet a Mimmo Di Carlo, passando per Roberto Venturato, Daniele De Rossi, Massimo Oddo e Leonardo Colucci. E le cose non sono migliorate, anzi. Per la prima volta, dopo il ko di Carpi l’ex allenatore della Pro Vercelli rischia davvero l’esonero. O quantomeno sono state effettuate delle valutazioni in tal senso.