Solo un terzo degli italiani ha risparmiato negli ultimi mesi

ROMA (ITALPRESS) –unha dichiarato di essere riuscito a risparmiare, ma quasi il 70 per cento ha soldi da parte. Dall’analisi sul risparmiocondotta dall’Osservatorio Findomestic emerge che se da un lato la capacità di accantonare regolarmente una parte di quanto si guadagna è una prerogativa di pochi, dall’altro la tendenza a costruire un risparmio nel tempo appartiene a una larga maggioranza della popolazione. Quasi la metà di chi ha soldi da parte risparmia senza un metodo e un programma specifico,il 22% fissaobiettivi e li raggiunge, mentre il 30%, pur ponendosiobiettivi, non riesce a centrarli. Oltre la metà delle persone coinvolte nell’indagine non riesce a mettere da parte nulla a fine mese, mentre l’11% non ne ha percezione.