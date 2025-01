Ilnapolista.it - Sinner ha la certezza di essere il migliore, i suoi avversari sono spaventati a morte (Süddeutsche)

Jannikper due settimane ha passeggiato per gli Australian Open “come se si trattasse del Cammino di Santiago e lui fosse un pellegrino che, nel suo viaggio verso l’illuminazione completa, dovesse vincere un torneo di tennis come per caso. Lo ha fatto quasi con noncuranza”. Lo scrive laZeitung, con la stessa “freddezza” d’analisi che sta usando la stampa estera e che in Italia per ovvi motivi non riusciamo a tenere. Il punto, anche del giornale tedesco (che ha accusato il colpo della sconfitta di Zverev) è sempre quel benedetto giudizio sospeso del Tas.“ha dominato questo torneo e la finale; non come qualcuno che credeva di poter vincere, ma come qualcuno che sapeva che avrebbe vinto a patto che non accadesse nulla di drammatico e imprevedibile, come un infortunio o l’impatto di una palla di cannone nella Rod Laver Arena”.