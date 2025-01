Metropolitanmagazine.it - Sergio Di Folco, chi è il marito di Emanuela Aureli: “Non volevo più innamorarmi”

Diè riuscito a rapire il cuore di, arrivando a sorprenderla al punto che la stessaha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip DiPiù: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”. Anchenon ha mai nascosto il suo amore per la moglie. Nonostante la coppia sia molto riservata e viva la vita familiare cercando il più possibile di rimanere lontano dai riflettori,non manca di condividere su Instagram scatti di famiglia che lo ritraggono sorridente insieme alla consorte e al loro bellissimo Giulio.aveva raccontato di aver incontrato in discoteca ilDi, al termine di una puntata di Tale & Quale Show.