Agi.it - Segre, "i discorsi d'odio sempre più preoccupanti e inquietanti"

AGI - "Purtroppo la diffusione deid', ma anche di altre forme di discriminazione contro donne, omosessuali, minoranze, migranti, sta conoscendo in questi anni formepiùed. Favorita come noto dall'incidenza e pervasività dei social media". Lo scrive la senatrice a vita Lilianain una lettera rivolta al consiglio comunale di Milano dove era in discussione l'istituzione di una commissione speciale dedicata ai fenomeni e ai linguaggi d', che si ispira alla commissione in Senato presieduta proprio da. "La Commissione da me presieduta ha avviato già nella scorsa legislatura e ancora in quella in corso un lavoro di ricerca e di studio, di monitoraggio dei fenomeni, di individuazione di soluzioni legislative e no - prosegue -. Audizioni e documenti sono ovviamente a disposizione di utenti e cittadini e credo potranno dare utili spunti anche alla Commissione del Comune di Milano.