Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming. Successi per Tomba e Innerhofer

Leggi su Oasport.it

Siamo pronti per vivere una importantissima due-giorni a(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025. Andranno in scena un gigante e uno slalom sulla celebre “Planai” su un pendio che spesso ha regalato buoni risultati ai colori azzurri. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutte le occasioni più importanti.Il primo podio azzurro sulla Planai è datato 20 dicembre 1975 con Herbert Plank terzo nella discesa vinta dal canadese Dave Irwin davanti all’austriaco Klaus Eberhard. Passano 24 ore e si replica con il terzo posto di Piero Gros nello slalom del 21 dicembre 1975. Gara vinta dall’austriaco Hans Hinterseer davanti al leggendario Ingemar Stenmark.Di nuovo un podio il 9 dicembre 1978 in gigante. Terzo posto per Leonardo David che chiude alle spalle di Ingemar Stenmark e dello svizzero Peter Luscher.