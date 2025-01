Anteprima24.it - Recuperato un Maltese legato e senza cibo in un casolare: la denuncia di LNDC Animal Protection

Tempo di lettura: 2 minuticon forza il grave episodio di maltrattamento di un cane, un simil, detenuto in condizioni terribili in unabbandonato a Benevento. Il cane è stato trovatocon un guinzaglio corto, costretto a vivere tra i propri escrementi,né acqua, in uno stato di apatia e sofferenza evidente. La segnalazione è stata ricevuta dal Presidente della sezionedi Benevento, Marco Castaldi, e ha subito mobilitato l’associazione, che si è rivolta alle autorità competenti, tra cui i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale e l’ASL veterinaria di Benevento, chiedendo un intervento urgente per verificare le condizioni dell’e e adottare le misure necessarie per metterlo in sicurezza. “L’episodio segnalato rappresenta una chiara violazione delle norme sulla tutela e il benessere deglii,” dichiara l’Avv.