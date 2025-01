Sport.quotidiano.net - "Prestazione eccellente in difesa e muovendo la palla in attacco"

La Sella vince ancora, si stacca dal penultimo posto e si piazza di prepotenza nella griglia di squadre in corsa per la salvezza diretta. Il tris tanto cercato, voluto e atteso dai biancorossi, è meritatamente arrivato, dopo una partita autoritaria su uno dei campi più ostici del momento, dove Torino, nelle scorse settimane, era stata in grado di tramortire Nardò e Orzinuovi. E allora che festa sia, almeno per una notte, perché già da oggi bisognerà cominciare a pensare a Rieti, di scena mercoledì alla Baltur Arena. "Siamo molto soddisfatti, in primis per noi stessi e ancor più per Renato (Nicolai, attuale gm della Sella), che teneva particolarmente a questa partita, avendo lavorato a Torino per 6 anni – esordisce così il coach, disteso finalmente in volto dopo settimane ad alta tensione, dedicando la vittoria al dirigente –.