Lanazione.it - “Per un mondo 'Senzatomica' cominciamo a disarmarci”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 gennaio 2025 - Le macerie sono un'amara realtà tra tanti popoli. Ma a ben vedere ci sono macerie nelle vite delle persone e delle comunità. Come non pensare al mancato lutto per i tanti anziani scomparsi nel Covid? Macerie che non si vedono o che non si vogliono vedere. Di fatto ci sono fiumi carsici di violenza che portano a forme distruttive di esistenza. Daisaku Ikeda, da poco scomparso, stato presidente dei buddisti della Soka Gakkai, ripeteva “la vera battaglia del ventunesimo secolo non sarà tra le civiltà o le religioni, ma piuttosto tra violenza e nonviolenza”. E' di fatto l'invito a cogliere l'appuntamento con una scelta interiore che fa cambiare stile di vita, soprattutto quando il cielo si fa cupo e si riabilitano parole come "deportazione" che pensavamo confinate al rigetto pubblico.