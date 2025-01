Ilfattoquotidiano.it - Nessuno svegli il Bournemouth di Iraola: stile mediterraneo, anima basca e classifica da Champions

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è una piccola squadra, nei Paesi Baschi, nella quale hanno avuto inizio le storie calcistiche di personaggi importanti, poi diventati grandi allenatori. Si chiama Antiguoko e ha sede nel quartiere Antiguo, a Ovest di San Sebastian. Qui, in questo laboratorio di giovani, sono passati due centrocampisti di sostanza come Mikel Arteta e Xabi Alonso. Sempre qui, spiccò il volo Andoni, per godersi una splendida carriera all’Athletic Bilbao. Arteta guida l’Arsenal. Alonso nel 2024 ha condotto il Bayer Leverkusen alla storica conquista del primo campionato tedesco delle “aspirine”. Andoni, meno conosciuto dalle nostre parti, ma con sette presenze nella nazionale spagnola, è il coach del, l’ultima sorpresa proposta dalla Premier. Sabato, le “Ciliegie” hanno strapazzato 5-0 il Nottingham Forest, con tripletta di Ouattara e gol in apertura dell’ex romanista Justin Kluivert.