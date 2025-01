Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 gennaio): Oklahoma City supera Portland e rimane in testa ad ovest

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per gliThunder contro iTrail Blazers. La franchigia allenata da Mark Daigneault torna al successo, il numero 37stagione a fronte di otto sconfitte,ndo la franchigia dell’Oregon al Moda Center per 108-118 grazie all’ennesima partita in formato MVP di Shai Gilgeous-Alexander.Basta una sgasata nel secondo quarto per OKC per mettere le cose in chiaro; dopo aver inseguito nei primi dieci minuti del match, i promotorifuga sono Isaiah Joe e Jalen Williams; l’attacco dei Thunder è letteralmente infallibile e firma 24 punti in sei minuti, tanto da ritrovarsi sul +18 al giro di boa del secondo parziale.ci prova comunque con le iniziative di Scoot Henderson, 25 ma con 7/17 dal campo per lui, e Deni Avdija, che firma una partita di rilievo con 28 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist, ma il canadese risponde da par suo con 35 punti e 12/25 dal campo.