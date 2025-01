Dailymilan.it - Milan, Il pensiero dell’avvocato del Diavolo: Sergio Conceiçao e Calabria due bulli…

Leggi su Dailymilan.it

Applausi per la rimonta delma l’avvocato delnon accetta la sceneggiata finale tra. Non si fa così.dove è la continuità, forse solo nell’essere discontinuo. Partita da montagne russe.Ilcontinua ad essere malato. Male Theo Hernandez e Rafael Leao. Sul goal di Cancellieri Theo prima cade e poi lascia tantissimo spazio all’attaccante del Parma. Veramente spiace dirlo ma è inguardabile.Anche il mister ci mette del suo. Perché far giocare Fofana? Ovviamente ammonito e fuori nel derby. Siamo troppo leggeri lì davanti, fragili in mezzo e a destradi oggi vale Casino Royal.Brutta scena nel finale da squadra di prima categoria dove Conceicao litiga in modo esplicito e sonoro con l’ex capitano delDavide.Scene che non dovrebbero avere luogo nella casa del