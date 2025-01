Lanazione.it - Meteo Toscana, pioggia e temperature sopra la media. Cosa aspettarsi? Ecco le previsioni

Firenze, 27 gennaio 2025 - Inizio settimana all’insegna della, conche da domani scenderanno un po’. Se oggi siamo 3-4 gradiladel periodo, da domani, complice l’arrivo del maltempo, lesaranno più basse, ma sempre piuttosto miti. Insomma, l’andamentosembra proprio confermare il trend di innalzamento delle, dovute al riscaldamento globale. Basti pensare che, finora, le giornate più fredde sono state, come emerge dal bollettino Lamma, quelle dall’11 al 16 gennaio, quando “i valori massimi sono oscillati tra 7 e 10 gradi”. “Ma - aggiungono dal consorzio, - non dimentichiamoci che ladella seconda decade di gennaio è di 11,4 gradi”. Insomma, quelle che ci sono apparse giornate molto fredde erano in realtà ‘normali’ giornate invernali.