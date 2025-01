Ilgiorno.it - La Brianza (a rischio) del design: "Noi, primi a investire sul web. Parte la caccia ai nuovi mercati"

MEDA (Monza e) "Il nostro slogan è “Made in Meda“. Più territoriali di così? Come possiamo essere concorrenziali al mercato interno statunitense?". Filippo Berto, seconda generazione dell’omonima azienda brianzola (BertO), non si capacita. "I dazi? Non sono una bella notizia. Il 5-7% del nostro fatturato dipende dagli Stati Uniti. Può sembrare poco, ma per una realtà artigianale piccola anche rischiare di perdere un 2% è tanto". Un anno fa BertO festeggiava i suoi50 anni. "Siamo nati due volte – racconta l’amministratore delegato dell’azienda diventata un’eccellenza nel mondo nel settore del mobile imbottito –. La prima nel 1974, con mio padre e mio zio. Erano gli anni del boom del Made in Italy nel mondo. Siamo rinati nel 2000 con la fiducia che la prima generazione ha trasmesso".