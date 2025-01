Lapresse.it - Juventus, Thiago Motta a rischio: contatti con Xavi

Laha contattato “nelle ultime ore” l’ex allenatore del Barcellonaper un “colloquio informale”. E’ l’indiscrezione lanciata dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, secondo cui il futuro dell’attuale tecniconon è anel breve termine. Questo sondaggio viene considerato “un passo logico per un club come la Juve, che rimane alla finestra sul mercato, anche quello relativo agli allenatori”, spiega il giornale francese.sulla graticolaI bianconeri stanno vivendo una stagione tra luci e ombre conal suo primo anno in panchina. La sconfitta di sabato sul campo del Napoli ha contribuito ad alimentare lo scetticismo intorno al tecnico. La Juve è attualmente quinta in classifica con 37 punti, a -2 dalla Lazio, con una sola sconfitta ma anche con sole 8 vittorie a fronte di ben 13 pareggi.