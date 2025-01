Inter-news.it - Juventus, bomba di mercato: contatti con Xavi! Thiago Motta già a rischio?

Leggi su Inter-news.it

In molti si sarebbero aspettati di più da. Forse anche la stessa, che adesso allaccia deicon l’ex allenatore del Barcellona. Cosa si cela dietro ladi?NON RISULTATI – Lanon sembra riuscire a trovare un equilibrio quest’anno. Il passaggio del testimone la scorsa estate, fra Massimiliano Allegri e, non ha portato i risultati sperati. In campionato i bianconeri hanno subito una sola sconfitta, ma i pareggi risultano davvero troppi (13), a fronte di 22 partite disputate. Anche gli stessi tifosi bianconeri, che tanto hanno agognato il cambio in panchina, rumoreggiano arricciando il naso. La sconfitta in rimonta, nell’ultima giornata disputata in casa del Napoli, poi, non fa che alimentare il nervosismo. In questo clima di dissenso, dunque, non stupisce la clamorosa notizia dilanciata quest’oggi da L’Equipe.