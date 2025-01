Lanazione.it - Il sindaco Betti scrive all'Asl: "annullate i canoni livellari"

Cascina, 27 gennaio 2025 - “Invitiamo l’Asl Toscana Nord Ovest ad annullare la delibera sui livelli degli ex Arcispedali di Santa Maria Nuova siti nel Comune di Cascina, o a sospenderne gli effetti per procedere agli opportuni approfondimenti e ad accertare le posizioni giuridiche sostenute”. È questa la posizione dell’amministrazione comunale di Cascina, con ilMichelangeloche ha scritto formalmente alla direzione generale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest e, per conoscenza, al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Una richiesta che parte per tutelare sia il Comune che i numerosi cittadini che sono stati interessati dal provvedimento. “Nei giorni scorsi – spiega ilnella lettera – sono arrivate anche al nostro ente le richieste di pagamento del canone livellare, proprio come a centinaia di privati cittadini che sono stati individuati, dopo decenni di inerzia, quali ‘debitori’ e che per questo in alcuni casi si sono rivolti a noi per lamentare la ricezione dell’avviso di pagamento e chiedere supporto per opporsi alla pretesa”.