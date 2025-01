Movieplayer.it - Il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli: "faremo il possibile per goderci il tempo che le resta"

di, si racconta nel libro Non ci sono buone notizie, condividendo la lotta al tumore al pancreas della madre e l'intensità dei loro legami., 44 anni,die di Angelo, storico editore del Corriere della Sera e produttore cinematografico scomparso nel 2013, è pronto a debuttare in libreria con il suo memoir Non ci sono buone notizie, edito da Piemme. Il libro racconta il percorso affrontato al fianco della madre dopo la scoperta del tumore al pancreas che l'ha colpita, poco dopo il suo settantesimo compleanno. Un racconto intimo e toccante che non è solo la cronaca di una malattia, ma un omaggio ai tanti che combattono battaglie simili: "L'ho dedicato ai coraggiosi obbligati a lottare per la .